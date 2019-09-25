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РИА Новости

Житель Ямала на охоте случайно застрелил зятя

10:35 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичОхотник с ружьем
Охотник с ружьем
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Охотник с ружьем. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа подозревается в причинении смерти по неосторожности своему зятю, в которого он случайно выстрелил из ружья, готовясь к охоте, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Инцидент, по данным следствия, произошел 14 сентября в 40 километрах от ямальского поселка Сывдарма в Пуровском районе. Ведомство уточняет, что 53-летний мужчина вместе с зятем выехал на охоту. Разгружая надувную лодку, он принял от него ружье, ствол которого был направлен в сторону родственника.
"Взяв ружье, тесть случайно нажал на курок, отчего произошел выстрел в сторону потерпевшего, причинив ему огнестрельное дробовое ранение головы. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в СУСК.
Охотничье ружье
5 сентября, 08:44РИА Новости
Житель Приамурья во время охоты случайно застрелил отца
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ЯмалПуровский районПроисшествия
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