Житель Ямала на охоте случайно застрелил зятя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа подозревается в причинении смерти по неосторожности своему зятю, в которого он случайно выстрелил из ружья, готовясь к охоте, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Инцидент, по данным следствия, произошел 14 сентября в 40 километрах от ямальского поселка Сывдарма в Пуровском районе. Ведомство уточняет, что 53-летний мужчина вместе с зятем выехал на охоту. Разгружая надувную лодку, он принял от него ружье, ствол которого был направлен в сторону родственника.

"Взяв ружье, тесть случайно нажал на курок, отчего произошел выстрел в сторону потерпевшего, причинив ему огнестрельное дробовое ранение головы. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.