Россия за сутки зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 42 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 32, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 42 факта нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 11, Идлиб – 16, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – десять, Хама – шесть, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению гуманитарных акций не проводил.