Россия за сутки зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 42 факта нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 11, Идлиб – 16, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – десять, Хама – шесть, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.