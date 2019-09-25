Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аэрофлота

МОСКВА, 25 сен – ПАО "Аэрофлот". Международное рейтинговое агентство Fitch в рамках ежегодного мониторинга повысило кредитный рейтинг ПАО "Аэрофлот" с "BB-" до "BB" и сохранило "стабильный" прогноз.

Рейтинговое агентство отметило, что "деятельность компании поддерживается сильными рыночными позициями на внутренних и международных рейсах, мультибрендовой стратегией и диверсифицированной маршрутной сетью, а также продемонстрированной способностью сохранить уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне несмотря на значительное давление со стороны операционных затрат в последние несколько лет". Агентство также отметило, что, хотя Аэрофлот по-прежнему подвержен значительному влиянию курсового фактора, так как долговые обязательства по лизингу номинированы в иностранных валютах, в сравнении с "европейскими сетевыми перевозчиками имеет более низкий уровень удельных операционных затрат CASK, который в свою очередь даже сравним с показателями бюджетных авиакомпаний". Однако "данное преимущество компенсируется значительным давлением на тарифы и доходные ставки в связи с высокой конкуренцией в авиационной отрасли и ценовой чувствительностью пассажиров".

"Мы приветствуем решение агентства о повышении рейтинга Аэрофлота. Данное решение подтверждает высокое кредитное качество компании и сбалансированную бизнес-модель Группы, которая работает во всех сегментах рынка от премиального до бюджетного", - прокомментировал решение агентства Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот".

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.