Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T10:30Z
https://ria.ru/20190925/1559096759.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155039/96/1550399689_0:63:3529:2048_1036x0_80_0_0_cd82949798b439f2ed604a94d6b29e81.jpg
РИА Новости

Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Аэрофлота

10:30 25.09.2019
10
© РИА Новости / Александр КряжевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 25 сен – ПАО "Аэрофлот". Международное рейтинговое агентство Fitch в рамках ежегодного мониторинга повысило кредитный рейтинг ПАО "Аэрофлот" с "BB-" до "BB" и сохранило "стабильный" прогноз.
Рейтинговое агентство отметило, что "деятельность компании поддерживается сильными рыночными позициями на внутренних и международных рейсах, мультибрендовой стратегией и диверсифицированной маршрутной сетью, а также продемонстрированной способностью сохранить уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне несмотря на значительное давление со стороны операционных затрат в последние несколько лет". Агентство также отметило, что, хотя Аэрофлот по-прежнему подвержен значительному влиянию курсового фактора, так как долговые обязательства по лизингу номинированы в иностранных валютах, в сравнении с "европейскими сетевыми перевозчиками имеет более низкий уровень удельных операционных затрат CASK, который в свою очередь даже сравним с показателями бюджетных авиакомпаний". Однако "данное преимущество компенсируется значительным давлением на тарифы и доходные ставки в связи с высокой конкуренцией в авиационной отрасли и ценовой чувствительностью пассажиров".
"Мы приветствуем решение агентства о повышении рейтинга Аэрофлота. Данное решение подтверждает высокое кредитное качество компании и сбалансированную бизнес-модель Группы, которая работает во всех сегментах рынка от премиального до бюджетного", - прокомментировал решение агентства Андрей Чиханчин, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот".
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Ежегодная конференция Event Show 2019 пройдет 2-3 октября в Москве
Ежегодная конференция Event Show 2019 пройдет 2-3 октября в Москве
РИА
Новости
Логотип АФК Система
"Эксперт РА" повысил рейтинг кредитоспособности АФК "Система" до "ruA"
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Россия в I полугодии увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 27%
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Нью-Йорке проходит встреча "пятерки" и Ирана по СВПД
Лента
новостей
Фиби Уоллер-Бридж на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
Автор "Дряни" будет создавать контент для Amazon
Небоскребы делового центра Москва-сити
Несырьевой экспорт Москвы в Турцию вырос на 289% - до 685,3 млн долларов
Министерство финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционные списки по Ирану
Здание Конгресса в Вашингтоне
Процедура импичмента президента США
Борис Джонсон
Джонсон вернулся в Лондон для урегулирования политического кризиса
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Авиакомпания "Победа" перевезла 25-миллионного клиента с начала полетов
Служебная собака породной группы шалайка
Служебные собаки Аэрофлота признаны лучшими на региональной выставке собак
Пульт от телевизора
В Казани пройдет праздник в честь завершения перехода на цифровое ТВ
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
Германия намерена обсудить с партнерами предложение о моратории на РСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
Лента новостейМолния