Выступление Кирилла Вышинского в Совете Федерации. Прямая трансляция

Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает в Совете Федерации по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.
Тема доклада — "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".
Дело Кирилла Вышинского
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
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Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках обмена с Киевом по схеме "35 на 35".
По словам Вышинского, он намерен участвовать в судебном процессе. Это возможно в режиме видеоконференции и не противоречит законодательствам России и Украины, заявляла украинский омбудсмен Людмила Денисова.