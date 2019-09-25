Выступление Кирилла Вышинского в Совете Федерации. Прямая трансляция

Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает в Совете Федерации по приглашению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Тема доклада — "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках обмена с Киевом по схеме "35 на 35".