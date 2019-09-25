На Ставрополье проверяют сведения о пропаже легкомоторного самолета

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Московской области Диспетчер по обработке вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Информацию о пропаже легкомоторного самолёта проверяют в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Предгорного района.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Ставрополье пропал легкомоторный самолет, однако при каких обстоятельствах это случилось не уточняется.

"Информация о пропаже самолёта была, но пока не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.