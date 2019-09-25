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РИА Новости

На Ставрополье проверяют сведения о пропаже легкомоторного самолета

09:52 25.09.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Московской областиДиспетчер по обработке вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Диспетчер по обработке вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Московской области
ПЯТИГОРСК, 25 сен - РИА Новости. Информацию о пропаже легкомоторного самолёта проверяют в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Предгорного района.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Ставрополье пропал легкомоторный самолет, однако при каких обстоятельствах это случилось не уточняется.
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"Информация о пропаже самолёта была, но пока не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.
"Бывает у нас, звонят очевидцы, зачастую звонят бабушки, например, увидели, что самолет низко летит и все, а никаких происшествий не случается. Новость пока не подтверждается", - сообщили РИА Новости на аэродроме "Юца" в Предгорном районе.
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