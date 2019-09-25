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РИА Новости

В Иркутской области после наводнения построят тринадцать новых дамб

09:51 25.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМестность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Тринадцать новых дамб построят и две капитально отремонтируют в Иркутской области, пережившей летом масштабное наводнение, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сентябре правительство РФ утвердило программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, гидротехнических сооружений и административных зданий, пострадавших в результате наводнений в Иркутской области летом 2019 года. В нее вошли 211 мероприятий, среди которых 15 связаны с восстановлением и строительством гидротехнических сооружений.
"В результате восстановительных работ в подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 и произведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, объектов инженерной защиты, также будет произведено берегоукрепление рек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечне предусмотрено, в том числе, устройство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске. Техническое решение находится на этапе разработки. Исполнителем данных работ определен АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект имени С.Я. Жука".
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