В Иркутской области после наводнения построят тринадцать новых дамб

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Тринадцать новых дамб построят и две капитально отремонтируют в Иркутской области, пережившей летом масштабное наводнение, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сентябре правительство РФ утвердило программу по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, гидротехнических сооружений и административных зданий, пострадавших в результате наводнений в Иркутской области летом 2019 года. В нее вошли 211 мероприятий, среди которых 15 связаны с восстановлением и строительством гидротехнических сооружений.
"В результате восстановительных работ в подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 и произведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, объектов инженерной защиты, также будет произведено берегоукрепление рек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в перечне предусмотрено, в том числе, устройство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске. Техническое решение находится на этапе разработки. Исполнителем данных работ определен АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект имени С.Я. Жука".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.