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РИА Новости

Запуск корабля "Союз МС-15" с первым космонавтом ОАЭ на борту

16:23 25.09.2019 (обновлено: 18:58 25.09.2019)
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Экипаж МКС-61/62 в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури отправится на Международную космическую станцию с космодрома Байконур.
Там он проведет восемь дней. Как рассказал сам Аль-Мансури, он гордится тем, что будет первым арабским космонавтом, "своеобразным Юрием Гагариным". На МКС он будет исследовать влияние невесомости на выращивание фиников.
Возвращение Аль-Мансури на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.
Полет гражданина ОАЭ проводится в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Космическим центром имени Мухаммеда бен Рашида.
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Хаззаа аль-МансуриБайконур (космодром)Международная космическая станцияОАЭРоссияРИА Наука
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