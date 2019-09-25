Запуск корабля "Союз МС-15" с первым космонавтом ОАЭ на борту

Экипаж МКС-61/62 в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури отправится на Международную космическую станцию с космодрома Байконур.

Там он проведет восемь дней. Как рассказал сам Аль-Мансури, он гордится тем, что будет первым арабским космонавтом, "своеобразным Юрием Гагариным". На МКС он будет исследовать влияние невесомости на выращивание фиников.