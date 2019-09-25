У берегов Швеции село на мель судно с российскими моряками, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ/МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем на борту село на мель у берегов шведского города Линчёпинг, сообщает телеканал Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем на борту село на мель у берегов шведского города Линчёпинг, сообщает телеканал SVT Nyheter

"Капитан судна уснул во время управления, он подозревается в управлении судном в нетрезвом виде. В отношении него ведется расследование", - заявила представитель береговой охраны Мартина Сёдерберг (Martina Söderberg), слова которой приводит канал.

На борту 82-метрового судна находятся семь членов экипажа. По данным шведской береговой охраны, судно не получило повреждений, экипаж чувствует себя хорошо.

Инцидент произошел в ночь на среду, к 5 утра (к 6 мск) судно оставалось на месте, операция по его вызволению еще не началась. Пока не известно, когда Baltic Carrier сможет продолжить путь.

"Это будет зависеть от того, насколько он (капитан - ред.) был пьян накануне, и от того, что решит прокурор. Возможно, капитан будет задержан", - добавила Сёдерберг.

Согласно данным портала Equasis , менеджером судна для перевозки генгрузов под флагом Гибралтара является компания Heinz Corleis Reederei Kg (Дрохтерзен, Германия), зарегистрированный владелец - Baltic Carrier Schiffahrts (Дрохтерзен, Германия).