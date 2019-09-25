В Самарской области эвакуировали детский сад из-за пожара

САМАРА, 25 сен – РИА Новости. Сорок пять воспитанников детского сада эвакуировали в среду в Сызрани из-за пожара на площади в один квадратный метр, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в детском саду в городе Сызрань Самарской области поступило в 7.36 (6.36 мск). Прибывшие пожарные установили, что произошло короткое замыкание электрощитка с последующим горением на площади 1 квадратный метр. В 7.41 (6.41 мск) пожар был ликвидирован.