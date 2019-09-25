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РИА Новости

Институт импичмента в мире

08:20 25.09.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Ниже приводится справочная информация об институте импичмента в мире.
Импичмент (англ. impeachment - порицание, обвинение) – правовая процедура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства. Импичмент можно интерпретировать как критерий развитости демократии в том случае, если этот институт действует в реальной практике. Смысл импичмента заключается в контроле за деятельностью высшей государственной элиты со стороны населения и демократических политических институтов.
Под импичментом также понимается процесс отрешения от должности и привлечения к судебной ответственности высших должностных лиц.
Термин "импичмент" появился в Англии в XIV веке - так называлось выдвижение обвинения Палатой общин перед Палатой лордов против королевских фаворитов. Первый документированный случай возбуждения импичмента относится к 1376 году.
Последний английский импичмент проводился против лорда Мелвилла в 1806 году.
Позднее импичментом стала именоваться вся процедура отстранения от должности по уголовному обвинению. В этом смысле импичмент впервые был закреплен в Конституции США для привлечения к ответственности федеральных гражданских должностных лиц, включая президента и судей Верховного суда, за совершение государственной измены, взяточничество и другие преступления, предусмотренные конституцией.
В 1868 году процедуре импичмента был подвергнут 17-й президент США Эндрю Джонсон. Его политика реконструкции Юга, не учитывавшая интересы бывших рабов, вызвала острый конфликт между ним и республиканским большинством в Конгрессе, которое трижды преодолевало его вето на ряд мер по преобразованию Юга большинством в 2/3 голосов. Уволив военного министра Эдвина Стэнтона в нарушение Закона о занятии должностей, Джонсон был подвергнут импичменту и сохранил пост президента лишь благодаря большинству в один голос в Сенате.
В 1974 году импичмент грозил 37-му президенту США Ричарду Никсону в связи со Уотергейтским скандалом (администрация республиканца Никсона использовала неучтенные денежные средства на прослушивание штаб-квартиры демократов и дискредитацию их кандидата в президенты). 9 августа 1974 года, убедившись в том, что ему не избежать импичмента, президент объявил о своем уходе в отставку. Хотя обвинительный вердикт в его отношении так и не был вынесен, новый президент Джеральд Форд объявил об амнистии своего предшественника.
В 1998 году процедуре импичмента был подвергнут 42-й президент США Билл Клинтон. Политический скандал разгорелся после появления в СМИ информации о связи президента с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и в создании препятствий правосудию. В декабре 1998 года палата представителей вынесла решение об импичменте; в феврале 1999 года, после долгого разбирательства в сенате, с Клинтона были сняты все обвинения.
В российском законодательстве возможность отстранения от должности президента впервые была предусмотрена при введении поста президента в 1991 году.
В отношении первого президента Российской Федерации (1991-1999) Бориса Ельцина процедура импичмента возбуждалась три раза.
В конце марта 1993 года Съезд народных депутатов Российской Федерации попытался отстранить президента РФ Бориса Ельцина от власти и начать процедуру импичмента в связи с его телеобращением 20 марта, но депутаты не собрали необходимые две трети голосов. В сентябре 1993 года, после того как Ельцин указом № 1400 предписал Верховному Совету и Съезду прервать осуществление своих функций, Верховный Совет, в свою очередь, объявил указ конституционным переворотом, Конституционный суд признал его основой для отрешения президента от должности. Верховный Совет принял постановление о прекращении президентских полномочий. Х чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов принял решение о прекращении полномочий президента Ельцина. Однако в ходе событий сентября - октября 1993 года Ельцину удалось сохранить фактическую власть над страной.
В 1998 году в третий раз была начата процедура импичмента против Бориса Ельцина. Она основывалась на пяти обвинениях, в числе которых были распад Советского Союза; расстрел парламента в октябре 1993 года; развязывание войны в Чечне; развал Вооруженных Сил и геноцид российского народа. Впервые был образован Комитет по импичменту. 15 мая 1999 года Государственной Думой был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий президента РФ Ельцина. Однако в ходе голосования ни по одному из пунктов обвинения не было набрано две трети голосов депутатов.
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