Сквер у Новодевичьих прудов в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Температура ниже нормы на 5 градусов ожидается в Москве в среду, максимальная температура в столице - плюс 7-9 градусов, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Температурный режим отстает от нормы примерно на 5 градусов. Нас ожидает облачная погода, местами мы не исключаем небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 7-9 градусов", - сказала Волосюк.

Она добавила, что ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.