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РИА Новости

Температура ниже нормы на 5 градусов ожидается в Москве в среду

08:17 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСквер у Новодевичьих прудов в Москве
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Температура ниже нормы на 5 градусов ожидается в Москве в среду, максимальная температура в столице - плюс 7-9 градусов, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Температурный режим отстает от нормы примерно на 5 градусов. Нас ожидает облачная погода, местами мы не исключаем небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве 7-9 градусов", - сказала Волосюк.
Она добавила, что ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
По словам синоптика, прошедшей ночью в Волоколамске было зафиксировано минус 1,7 градуса. В Москве по ночам все еще положительные температуры.
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