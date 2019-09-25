Вода за сутки ушла из семи населенных пунктов на Дальнем Востоке

МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из семи населенных пунктов, пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"За сутки на Дальнем Востоке освободились от воды 7 населенных пунктов. В Хабаровском крае – 3, Еврейской автономной области – 4, 17 жилых домов, 130 приусадебных участков и 7 участков автомобильных дорог", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил региональный главк МЧС, в ЕАО от воды освободились: Дежнево, Калинино, Воскресеновка и Соцгородок. "В зоне подтопления остаются 36 жилых домов, в которых проживают 46 человек, в том числе 21 ребенок, 1252 приусадебных и 1602 дачных участков, 20 участков автомобильных дорог протяженностью 13,7 километра, около 58 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.

В двух пунктах временного размещения на базе биробиджанских общежитий находятся 30 человек, в том числе 14 детей. Спасатели находятся в Ленинском и Смидовичском районах, где наиболее сложная гидрологическая обстановка.

Всего в зону подтопления попали все 6 муниципальных образований ЕАО. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта. Со 2 августа в ЕАО введен режим ЧС.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в пунктах временного размещения на Дальнем Востоке на данный момент остаются 89 человек.