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РИА Новости

Вода за сутки ушла из семи населенных пунктов на Дальнем Востоке

08:14 25.09.2019 (обновлено: 08:36 25.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из семи населенных пунктов, пострадавших от паводка на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"За сутки на Дальнем Востоке освободились от воды 7 населенных пунктов. В Хабаровском крае – 3, Еврейской автономной области – 4, 17 жилых домов, 130 приусадебных участков и 7 участков автомобильных дорог", - рассказали в пресс-службе.
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Как сообщил региональный главк МЧС, в ЕАО от воды освободились: Дежнево, Калинино, Воскресеновка и Соцгородок. "В зоне подтопления остаются 36 жилых домов, в которых проживают 46 человек, в том числе 21 ребенок, 1252 приусадебных и 1602 дачных участков, 20 участков автомобильных дорог протяженностью 13,7 километра, около 58 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.
В двух пунктах временного размещения на базе биробиджанских общежитий находятся 30 человек, в том числе 14 детей. Спасатели находятся в Ленинском и Смидовичском районах, где наиболее сложная гидрологическая обстановка.
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Всего в зону подтопления попали все 6 муниципальных образований ЕАО. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта. Со 2 августа в ЕАО введен режим ЧС.
В пресс-службе МЧС уточнили, что в пунктах временного размещения на Дальнем Востоке на данный момент остаются 89 человек.
Спасатели восстанавливают условия жизнеобеспечения в населенных пунктах на Дальнем Востоке, освободившихся от воды. За сутки они откачали воду и очистили 50 подворий, просушили 29 домов, вывезли 15,1 кубометра мусора, восстановили участок автодороги протяженностью более 27 километров.
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