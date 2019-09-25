В Гае один человек погиб, двое ранены из-за обрушения пород на шахте

Шахты по добыче кварца и горного хрусталя. Приполярный урал. Югра. Архивное фото

Шахты по добыче кварца и горного хрусталя. Приполярный урал. Югра

УФА, 25 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при обрушении горной породы на руднике в городе Гай Оренбургской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.

По данным источника, обрушение горных пород произошло на руднике Гайского горно-обогатительного комбината.

"По нашим данным, есть погибший и двое пострадавших", - сказал агентству собеседник.