В Гае один человек погиб, двое ранены из-за обрушения пород на шахте

УФА, 25 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при обрушении горной породы на руднике в городе Гай Оренбургской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.
По данным источника, обрушение горных пород произошло на руднике Гайского горно-обогатительного комбината.
"По нашим данным, есть погибший и двое пострадавших", - сказал агентству собеседник.
РИА Новости пока не располагает комментариями Гайского комбината. В ГУ МЧС по Оренбургской области агентству пояснили, что к ликвидации последствий ЧП спасатели ведомства не привлекались.
23 сентября, 09:11РИА НовостиВ ЛНР горняк погиб на шахте из-за обрушения породы