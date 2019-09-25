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РИА Новости

В Гае один человек погиб, двое ранены из-за обрушения пород на шахте

07:41 25.09.2019
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© РИА Новости / Людмила ТитоваШахты по добыче кварца и горного хрусталя. Приполярный урал. Югра
Шахты по добыче кварца и горного хрусталя. Приполярный урал. Югра
© РИА Новости / Людмила Титова
Шахты по добыче кварца и горного хрусталя. Приполярный урал. Югра. Архивное фото
УФА, 25 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при обрушении горной породы на руднике в городе Гай Оренбургской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.
По данным источника, обрушение горных пород произошло на руднике Гайского горно-обогатительного комбината.
"По нашим данным, есть погибший и двое пострадавших", - сказал агентству собеседник.
РИА Новости пока не располагает комментариями Гайского комбината. В ГУ МЧС по Оренбургской области агентству пояснили, что к ликвидации последствий ЧП спасатели ведомства не привлекались.
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23 сентября, 09:11РИА Новости
В ЛНР горняк погиб на шахте из-за обрушения породы
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