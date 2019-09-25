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РИА Новости

Премию "Эмми" получило интервью нью-йоркского архиепископа

06:54 25.09.2019
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© AFP 2019 / Frederic J. BrownЦеремония награждения телевизионной премии "Эмми-2017" в Лос-Анджелесе
Церемония награждения телевизионной премии Эмми-2017 в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / Frederic J. Brown
Церемония награждения телевизионной премии "Эмми-2017" в Лос-Анджелесе. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News не удалось получить телевизионную премию "Эмми", победителем стало интервью нью-йоркского архиепископа для CNN, трансляция церемонии вручения награды велась на YouTube-канале премии.
Ранее стало известно, что интервью Криса Уоллеса с Путиным номинировано на "Эмми" в категории "Выдающееся эфирное интервью". Это стало первой номинацией на престижную награду Национальной академии телевизионного искусства и науки для телеканала Fox News за всю историю его существования. Интервью было взято сразу после первой полноформатной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года и показано в записи в тот же день. Сам Уоллес, анонсируя интервью, рассказал, что его общение с российским лидером проходило в посольстве РФ в Хельсинки и продолжалось около 35 минут. Он назвал его "одним из самых выдающихся интервью", которые ему приходилось брать.
Победителем в этой категории стало интервью архиепископа Нью-Йорка, кардинала Тимоти Долана, взятое Кристиан Аманпур для CNN International.
Также за статуэтку боролись два интервью телеканала MSNBC: бывшего директора национальной разведки США Дэна Коутса и программа, посвященная "разделенным семьям" мигрантов. Телеканал CNN брал интервью у ушедшего в отставку полицейского, который охранял школу во Флориде, где в феврале 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек.
Ник Вуйчич во время интервью Регине Парпиевой в прямом эфире телекомпании ННТВ. 18 сентября 2019
18 сентября, 15:49РИА Новости
Взявшая интервью у Путина школьница встретилась с Ником Вуйчичем
Кроме того, премию не удалось получить интервью телеканала ABC, посвященному Национальной стрелковой ассоциации, которая была признана "террористической" организацией, и стрельбе в Паркланде.
Американскую телевизионную премию "Эмми" присуждает Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences). Награда считается одной из самых престижных за работу на телеэкране, ее судьбу определяют около 25 тысяч членов телеакадемии. Победители получают золотую статуэтку в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, это олицетворяет единство науки и искусства.
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Дональд ТрампЭммиCNN (телеканал)Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
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