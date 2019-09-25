Премию "Эмми" получило интервью нью-йоркского архиепископа

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News не удалось получить телевизионную премию "Эмми", победителем стало интервью нью-йоркского архиепископа для CNN, трансляция церемонии вручения награды велась на Интервью президента России Владимира Путина телеканалу Fox News не удалось получить телевизионную премию "Эмми", победителем стало интервью нью-йоркского архиепископа для CNN, трансляция церемонии вручения награды велась на YouTube -канале премии.

Ранее стало известно, что интервью Криса Уоллеса с Путиным номинировано на "Эмми" в категории "Выдающееся эфирное интервью". Это стало первой номинацией на престижную награду Национальной академии телевизионного искусства и науки для телеканала Fox News за всю историю его существования. Интервью было взято сразу после первой полноформатной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года и показано в записи в тот же день. Сам Уоллес, анонсируя интервью, рассказал, что его общение с российским лидером проходило в посольстве РФ в Хельсинки и продолжалось около 35 минут. Он назвал его "одним из самых выдающихся интервью", которые ему приходилось брать.

Победителем в этой категории стало интервью архиепископа Нью-Йорка, кардинала Тимоти Долана, взятое Кристиан Аманпур для CNN International.

Также за статуэтку боролись два интервью телеканала MSNBC: бывшего директора национальной разведки США Дэна Коутса и программа, посвященная "разделенным семьям" мигрантов. Телеканал CNN брал интервью у ушедшего в отставку полицейского, который охранял школу во Флориде, где в феврале 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек.

Кроме того, премию не удалось получить интервью телеканала ABC, посвященному Национальной стрелковой ассоциации, которая была признана "террористической" организацией, и стрельбе в Паркланде.