В Венесуэле вынесли приговор за гибель офицера, подозреваемого в заговоре

МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Суд Каракаса приговорил во вторник двоих военнослужащих Боливарианской национальной гвардии к 6 годам и 8 месяцам тюрьмы за неумышленное убийство капитана ВМС Рафаэля Акосты Аревало, задержанного в июне по подозрению в участии в заговоре с целью убийства президента Николаса Мадуро, сообщает издание Суд Каракаса приговорил во вторник двоих военнослужащих Боливарианской национальной гвардии к 6 годам и 8 месяцам тюрьмы за неумышленное убийство капитана ВМС Рафаэля Акосты Аревало, задержанного в июне по подозрению в участии в заговоре с целью убийства президента Николаса Мадуро, сообщает издание Nuevo Diario

"Суд приговорил к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения сержанта Эстибена Зарате 22 лет и лейтенанта Асканио Антонио Тарасио 23 лет, признав виновными в непреднамеренном убийстве", - цитирует издание слова адвоката жертвы Алонсо Медина Роа.

По словам адвоката, суд отказался квалифицировать произошедшее как пытки. В таком случае военнослужащим грозило бы от 15 до 25 лет тюрьмы.

Капитан Акоста Аревало был задержан 21 июня и 28 июня доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.

По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Судья распорядился направить подозреваемого в госпиталь, где тот скончался на следующий день.