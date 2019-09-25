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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле вынесли приговор за гибель офицера, подозреваемого в заговоре

06:33 25.09.2019
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© AP Photo / Fernando LlanoВоеннослужащие армии Венесуэлы
Военнослужащие армии Венесуэлы
© AP Photo / Fernando Llano
Военнослужащие армии Венесуэлы. Архивное фото
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Суд Каракаса приговорил во вторник двоих военнослужащих Боливарианской национальной гвардии к 6 годам и 8 месяцам тюрьмы за неумышленное убийство капитана ВМС Рафаэля Акосты Аревало, задержанного в июне по подозрению в участии в заговоре с целью убийства президента Николаса Мадуро, сообщает издание Nuevo Diario.
"Суд приговорил к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения сержанта Эстибена Зарате 22 лет и лейтенанта Асканио Антонио Тарасио 23 лет, признав виновными в непреднамеренном убийстве", - цитирует издание слова адвоката жертвы Алонсо Медина Роа.
По словам адвоката, суд отказался квалифицировать произошедшее как пытки. В таком случае военнослужащим грозило бы от 15 до 25 лет тюрьмы.
Капитан Акоста Аревало был задержан 21 июня и 28 июня доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.
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По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Судья распорядился направить подозреваемого в госпиталь, где тот скончался на следующий день.
Как рассказал в конце июня министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХорхе РодригесДиосдадо КабельоНиколас МадуроВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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