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РИА Новости

Абэ готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

05:45 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, вновь озвучил позицию Токио о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
"Япония поддерживает подход президента США Трампа. Этот подход, который заключается в том, что лидеры двух стран откровенно и открыто пытаются решить проблемы, стоящие перед ними, ради светлого будущего, изменил механизм (обращения) с Северной Кореей. Я сам готов без предварительных условий напрямую встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Наша неизменная цель – решить комплексно проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, атомной и ракетной программ, подвести черту под несчастным прошлым и установить нормальные отношения между странами", - сказал Абэ.
Япония долгое время придерживалась позиции о бессмысленности "диалога ради диалога" в отношении Северной Кореи, однако затем, оказавшись в определенном вакууме на фоне активных и многократных контактов КНДР с лидерами США, Южной Кореи, Китая, визита в Россию, стала выступать с более гибких позиций.
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Синдзо АбэКим Чен ЫнКНДРООНЯпонияВ мире
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