В Белом доме раскритиковали демпартию за инициирование импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. В администрации президента-республиканца Дональда Трампа считают маловероятным дальнейшее сотрудничество с демократами в конгрессе из-за начала процедуры импичмента.

Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.

"Оставив далеко в стороне работу этого президента и те результаты, которых он добился, демократы палаты представителей уничтожили любые шансы на законодательный прогресс для народа этой страны, продолжая сосредотачивать всю свою энергию на партизанских политических атаках", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, которую цитирует газета Washington Post

По ее словам, нападки демократов на президента и его повестку дня "пристрастны и жалки", а сами законодатели "нарушают свой конституционный долг". Пресс-секретарь отметила, что американцы заслуживают законодателей, которые сосредоточены на общественной безопасности и экономике.

По мнению Washington Post, это заявление свидетельствует о том, что достичь согласия по ряду ключевых вопросов в конгрессе теперь может оказаться гораздо труднее.