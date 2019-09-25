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РИА Новости

В Белом доме раскритиковали демпартию за инициирование импичмента Трампу

04:57 25.09.2019 (обновлено: 05:07 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. В администрации президента-республиканца Дональда Трампа считают маловероятным дальнейшее сотрудничество с демократами в конгрессе из-за начала процедуры импичмента.
Во вторник демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия.
"Оставив далеко в стороне работу этого президента и те результаты, которых он добился, демократы палаты представителей уничтожили любые шансы на законодательный прогресс для народа этой страны, продолжая сосредотачивать всю свою энергию на партизанских политических атаках", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, которую цитирует газета Washington Post.
По ее словам, нападки демократов на президента и его повестку дня "пристрастны и жалки", а сами законодатели "нарушают свой конституционный долг". Пресс-секретарь отметила, что американцы заслуживают законодателей, которые сосредоточены на общественной безопасности и экономике.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 04:33РИА Новости
Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе США
По мнению Washington Post, это заявление свидетельствует о том, что достичь согласия по ряду ключевых вопросов в конгрессе теперь может оказаться гораздо труднее.
С января 2019 года большинство в палате представителей у демократов, а в сенате – у республиканцев. Следующие выборы в конгресс пройдут одновременно с президентскими в ноябре 2020 года (будут переизбраны весь состав палаты представителей и треть сената).
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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