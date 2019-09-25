В Мексике допросят бывших губернатора и генпрокурора по делу 43 студентов

Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины. Однако родственники учащихся не были согласны с результатами расследования.