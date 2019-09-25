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РИА Новости

В Мексике допросят бывших губернатора и генпрокурора по делу 43 студентов

04:28 25.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики вызвала для дачи показаний по делу расстрела студенческой демонстрации, похищения и убийства 43 студентов, экс-губернатора штата, бывших генпрокурора и министра безопасности.
Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены. В связи с этим в ходе долгого расследования были арестованы более 100 человек, в том числе бывший мэр Игуалы и многочисленные полицейские чины. Однако родственники учащихся не были согласны с результатами расследования.
"Специальная группа по расследованию и ведению дела Айотсинапы вызвала для дачи показаний в рамках нового делопроизводства, Анхеля "А", экс-губернатора Геррэро Иньяки "Б", бывшего прокурора, и Леонардо "В", бывшего министра общественной безопасности этого штата", - говорится в официальном сообщении генпрокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно требованию прокуратуры, чиновники должны явиться для дачи показаний в начале следующей недели. Следующими, согласно тексту сообщения, будут допрошены чиновники федерального уровня, которые участвовали в событиях 2014 года.
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