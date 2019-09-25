Белый дом ознакомит Конгресс с жалобой разведчика на Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белый дом планирует к концу недели предоставить Конгрессу США жалобу информатора разведки и отчет генерального инспектора нацразведки, вокруг которых строится вопрос об импичменте Трампа, передает газета Белый дом планирует к концу недели предоставить Конгрессу США жалобу информатора разведки и отчет генерального инспектора нацразведки, вокруг которых строится вопрос об импичменте Трампа, передает газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента. Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".

Один из чиновников в администрации сообщил Politico, что само решение о предоставлении документов и время, когда они будут предоставлены в Конгресс, могут измениться. По его словам, президент одобрил этот шаг. На данный момент предполагается, что тексты попадут в Конгресс к концу недели.

При этом представитель Белого дома не прокомментировала изданию эту информацию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил опубликовать полную расшифровку его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сообщениям СМИ, американский лидер во время разговора раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.