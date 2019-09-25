Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T03:46Z
https://ria.ru/20190925/1559090317.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/90/1559079018_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_6a9738c9f5ee06d1f6e510d7b54ba75c.jpg
РИА Новости

Белый дом ознакомит Конгресс с жалобой разведчика на Трампа, пишут СМИ

03:46 25.09.2019
393
© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белый дом планирует к концу недели предоставить Конгрессу США жалобу информатора разведки и отчет генерального инспектора нацразведки, вокруг которых строится вопрос об импичменте Трампа, передает газета Politico со ссылкой на источники.
Ранее спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента. Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Вчера, 03:28РИА Новости
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Один из чиновников в администрации сообщил Politico, что само решение о предоставлении документов и время, когда они будут предоставлены в Конгресс, могут измениться. По его словам, президент одобрил этот шаг. На данный момент предполагается, что тексты попадут в Конгресс к концу недели.
При этом представитель Белого дома не прокомментировала изданию эту информацию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил опубликовать полную расшифровку его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сообщениям СМИ, американский лидер во время разговора раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 00:35РИА Новости
Инициацией импичмента демократы испортили "важный день в ООН", заявил Трамп
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
010000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампКонгресс СШАВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе США
РИА
Новости
Здание Пентагона
Бывшего сотрудника разведки Пентагона приговорили к десяти годам тюрьмы
Здание Белого в Вашингтоне
В Белом доме раскритиковали демпартию за инициирование импичмента Трампу
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Конгрессмен-республиканец прокомментировал процесс импичмента Трампу
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на 74 сессии Генассамблеи ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совбеза ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал "упущенной возможностью" отказ Роухани от встречи с Трампом
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Политик из партии Меркель призвал начать снятие санкций с России до выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В чешском Либереце нашли неразорвавшуюся бомбу, полиция провела эвакуацию
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
Лента новостейМолния