Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T05:09Z
https://ria.ru/20190925/1559090293.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/03/1555820380_0:12:3168:1794_1036x0_80_0_0_2e635a8aba5568e2a3b6c049a333edda.jpg
РИА Новости

В России снизился за год материальный резерв регионов на случай крупных ЧС

03:42 25.09.2019 (обновлено: 05:09 25.09.2019)
189
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общий объем имеющихся в российских регионах резервов материальных ресурсов на случай крупных чрезвычайных ситуаций во втором квартале 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 900 миллионов рублей, или более чем на 5% - до 86% необходимого объема, сообщает МЧС России.
"Во втором квартале 2019 года общий объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, накопленный органами исполнительной власти субъектов РФ, составил 15,431 миллиарда рублей (86% от планируемых объемов накопления). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он уменьшился на 0,881 миллиарда рублей (-5,4%)", — говорится в материалах ведомства.
МЧС отмечает, что самый большой материальный резерв создан в Москве – 5,72 миллиарда рублей. Затем следуют Хабаровский край (841,99 миллиона рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (735,85 миллиона рублей) и Московская область (730,71 миллиона рублей). Наименьшие материальные запасы имеют Карачаево-Черкесия (8,58 миллиона рублей), Ивановская область (13,14 миллиона рублей), а также Карелия (13,77 миллиона рублей).
По данным министерства, в полном объеме имеют материальные резервы только 11 регионов: Башкирия, Мордовия, Татарстан, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Пермский край, Астраханская, Вологодская и Нижегородская области.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
24 сентября, 03:02Радио Sputnik
В МЧС рассказали о финрезервах регионов на случай чрезвычайных ситуаций
"В республиках Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесия, Амурской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Псковской и Томской областях имеются резервы в объеме менее 50% от запланированного", — отмечается в документе.
По данным МЧС, во втором квартале 2019 года регионы потратили на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, в том числе ликвидацию аварий на объектах ЖКХ, аварийно-спасательные и восстановительные работы, 6,8 миллиона рублей.
000014
Обсудить 0
РоссияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Дрон в небе
В России появятся дроны для перевозки грузов весом до 80 кг в 2022 году
РИА
Новости
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Орел
Несколько роботов-космонавтов уничтожат, чтобы их "братья" слетали в космос
Ребенок в автокресле
В России большинство родителей перевозят детей до семи лет в автокресле
Выдача полисов ОСАГО
Эксперт объяснил, почему в 2019 году растут выплаты страховщиков по ОСАГО
Лента
новостей
Заседание в Госдуме
В Госдуме разработали план по увеличению региональных бюджетов
Здание Пентагона
Бывшего сотрудника разведки Пентагона приговорили к десяти годам тюрьмы
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава Казахстана на ГА ООН обозначил глобальные риски для мирового развития
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Регионы России увеличили объем финрезервов на случай крупных ЧС в 2019 году
Сотрудник коммунальных служб выгружает мусор из контейнера в мусоровоз
Более миллиона тонн мусора Подмосковья отправили на переработку в 2019 году
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА Россия сегодня
Глава штаба ОДКБ рассказал о главной цели учений "Боевое братство-2019"
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с кабмином дополнительные меры по повышению доходов населения
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В чешском Либереце нашли неразорвавшуюся бомбу, полиция проводит эвакуацию
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
Лента новостейМолния