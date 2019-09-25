В России снизился за год материальный резерв регионов на случай крупных ЧС

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общий объем имеющихся в российских регионах резервов материальных ресурсов на случай крупных чрезвычайных ситуаций во втором квартале 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 900 миллионов рублей, или более чем на 5% - до 86% необходимого объема, сообщает МЧС России.

"Во втором квартале 2019 года общий объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, накопленный органами исполнительной власти субъектов РФ, составил 15,431 миллиарда рублей (86% от планируемых объемов накопления). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года он уменьшился на 0,881 миллиарда рублей (-5,4%)", — говорится в материалах ведомства.

МЧС отмечает, что самый большой материальный резерв создан в Москве – 5,72 миллиарда рублей. Затем следуют Хабаровский край (841,99 миллиона рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (735,85 миллиона рублей) и Московская область (730,71 миллиона рублей). Наименьшие материальные запасы имеют Карачаево-Черкесия (8,58 миллиона рублей), Ивановская область (13,14 миллиона рублей), а также Карелия (13,77 миллиона рублей).

По данным министерства, в полном объеме имеют материальные резервы только 11 регионов: Башкирия, Мордовия, Татарстан, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Пермский край, Астраханская, Вологодская и Нижегородская области.

"В республиках Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесия, Амурской, Белгородской, Брянской, Ивановской, Псковской и Томской областях имеются резервы в объеме менее 50% от запланированного", — отмечается в документе.