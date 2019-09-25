В России большинство родителей перевозят детей до семи лет в автокресле

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 70% российских родителей соблюдают правила - используют автокресло для перевозки в автомобиле детей младше семи лет, показало исследование проекта Дети Mail.ru, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

"Опрос показал, что большинство родителей детей младше семи лет придерживаются правил — 69% используют автокресла. Остальные опрошенные признались, что нарушают ПДД — возят ребенка в бустере (что запрещено до семи лет), пользуются запрещенными правилами и небезопасными адаптерами ремня или различными накладками на ремень, держат ребенка на руках или пристегивают штатным ремнем", - говорится в исследовании.

Уточняется, что 3% родителей вовсе не пристегивают в машине детей младше семи лет.

При перевозке ребенка старше семи лет действуют немного другие правила — в зависимости от веса и роста ребенка родители могут использовать как автокресло, так и бустер. Кроме того, правилами разрешено перевозить ребенка старше семи лет на заднем сиденье, пристегнув штатным ремнем.

"Почти 18% используют запрещенные адаптеры ремня или накладки на ремень. Более 5% родителей вовсе не пристегивают детей старше семи лет в машине", - говорится в опросе.

Также, согласно опросу, 28% родителей знают, что за нарушение правил перевозки детей их ждет штраф в размере трех тысяч рублей. Остальные респонденты гадали между суммами 1,5 тысячи, две тысячи и пять тысяч рублей.