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РИА Новости

В России большинство родителей перевозят детей до семи лет в автокресле

03:33 25.09.2019 (обновлено: 05:10 25.09.2019)
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© Fotolia / davit85Ребенок в автокресле
Ребенок в автокресле
© Fotolia / davit85
Ребенок в автокресле. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почти 70% российских родителей соблюдают правила - используют автокресло для перевозки в автомобиле детей младше семи лет, показало исследование проекта Дети Mail.ru, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
"Опрос показал, что большинство родителей детей младше семи лет придерживаются правил — 69% используют автокресла. Остальные опрошенные признались, что нарушают ПДД — возят ребенка в бустере (что запрещено до семи лет), пользуются запрещенными правилами и небезопасными адаптерами ремня или различными накладками на ремень, держат ребенка на руках или пристегивают штатным ремнем", - говорится в исследовании.
Уточняется, что 3% родителей вовсе не пристегивают в машине детей младше семи лет.
При перевозке ребенка старше семи лет действуют немного другие правила — в зависимости от веса и роста ребенка родители могут использовать как автокресло, так и бустер. Кроме того, правилами разрешено перевозить ребенка старше семи лет на заднем сиденье, пристегнув штатным ремнем.
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Губернатор предлагает внести в ПДД уточнения по перевозке детейК серьезным травмам детей в дорожно-транспортных происшествиях приводит применение некачественных удерживающих устройств, считает губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Это происходит по той причине, что действующие ПДД позволяют применять "иные" устройства перевозки детей, отметила она.
"Почти 18% используют запрещенные адаптеры ремня или накладки на ремень. Более 5% родителей вовсе не пристегивают детей старше семи лет в машине", - говорится в опросе.
Также, согласно опросу, 28% родителей знают, что за нарушение правил перевозки детей их ждет штраф в размере трех тысяч рублей. Остальные респонденты гадали между суммами 1,5 тысячи, две тысячи и пять тысяч рублей.
Опрос проходил с 28 августа по 7 сентября 2019 года среди 8,25 тысячи российских пользователей проекта Дети Mail.ru.
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