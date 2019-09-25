Лавров обсудил с саудовским коллегой двусторонние отношения и визит Путина

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом, стороны обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит президента России Владимира Путина.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Королевство", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Визит Путин в Эр-Рияд запланирован на октябрь.

Также в ходе встречи состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая положение в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.