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РИА Новости

Лавров обсудил с саудовским коллегой двусторонние отношения и визит Путина

02:26 25.09.2019 (обновлено: 02:44 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН встретился с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом, стороны обсудили двусторонние отношения с акцентом на визит президента России Владимира Путина.
"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Королевство", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Визит Путин в Эр-Рияд запланирован на октябрь.
Также в ходе встречи состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая положение в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФМИД ИранаВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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