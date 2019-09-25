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РИА Новости

Зариф раскритиковал обвинения в адрес Ирана в атаке на саудовские НПЗ

02:08 25.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безответственным заявление европейских стран - Великобритании, Германии и Франции - о том, что Иран якобы виноват в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, об этом говорится в совестном коммюнике.
"Это было самое безответственное заявление из тех, что я когда-либо видел. Потому что основа этих обвинений в том, что они считают, что другие не могли этого сделать", - сказал Зариф журналистам на полях ГА ООН.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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