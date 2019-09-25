Зариф раскритиковал обвинения в адрес Ирана в атаке на саудовские НПЗ

ООН, 25 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал безответственным заявление европейских стран - Великобритании, Германии и Франции - о том, что Иран якобы виноват в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании заявили, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, об этом говорится в совестном коммюнике.

"Это было самое безответственное заявление из тех, что я когда-либо видел. Потому что основа этих обвинений в том, что они считают, что другие не могли этого сделать", - сказал Зариф журналистам на полях ГА ООН.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.