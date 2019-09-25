Роухани назвал необходимые условия для серьезных переговоров с США

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что 14 сентября бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Эти удары заставили королевство сократить нефтедобычу вдвое. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.