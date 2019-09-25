"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин в четверг, 19 сентября, направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщила газета Владимир Путин в четверг, 19 сентября, направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Отмечается, что письма получили также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Коммерсант" пишет, что Москва уже предлагала подобные договоренности государствам альянса, однако тогда они не проявили заинтересованности в этом.

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия", — говорится в тексте сообщения.

Из послания Путина также следует, что даже без ДРСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах, отмечает издание.

Ситуация вокруг ДРСМД

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.