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РИА Новости

"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО

02:06 25.09.2019 (обновлено: 12:55 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин в четверг, 19 сентября, направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
Отмечается, что письма получили также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Коммерсант" пишет, что Москва уже предлагала подобные договоренности государствам альянса, однако тогда они не проявили заинтересованности в этом.

"Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, который объявила Россия", — говорится в тексте сообщения.

Из послания Путина также следует, что даже без ДРСМД Россия готова договариваться со странами НАТО о неких верификационных мерах, отмечает издание.
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Ситуация вокруг ДРСМД

СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи километров) диапазоном действия.
В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.
Договор прекратил действовать в начале августа.
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НАТОВладимир ПутинЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Путин пытается предотвратить мясорубку или как минимум максимально отсрочить. Мясорубку которая была уже не однократно, и кончалась не в пользу Европы. И думаю в очередной раз кончится также! Но какой ценой? Ако-то то третий, как обычно заработает на этом гору денег, на горе трупов. Путин официально просит, предупреждает, убеждает! Чтобы у потомков был документ, где ясно, что Русские сделали всё чтобы предотвратит.
25 сентября, 04:01
ВКВлад К
4085761347
Я думала он их действительно послал... А тут опять призывы... Своих чинуш призывает - ноль эмоций, а этим и подавно всё равно....
25 сентября, 03:48
Ксюша Дорофеева
15597111204
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