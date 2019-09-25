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РИА Новости

Устинов выразил поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве

01:59 25.09.2019 (обновлено: 10:37 25.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Павел Устинов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Актер Павел Устинов, осужденный за нанесение травмы росгвардейцу, после выхода из СИЗО записал видеообращение в поддержку всех фигурантов уголовных дел о несанкционированных акциях в Москве.
"Я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома, со своими родными, близкими. Родители этих ребят — держитесь, я не останусь ни в коем случае в стороне. Я буду поддерживать их всеми возможными способами", — сказал он.
Устинов еще раз поблагодарил всех неравнодушных, кто поддерживал его и поспособствовал возвращению домой.
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С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
По данным следствия, 3 августа, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал. Рассматривая дело, суд не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой.
В прошлый понедельник его приговорили к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор.
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История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие.
В четверг Генеральная прокуратура попросила изменить меру пресечения и выпустить Устинова. Кроме того, в ведомстве сочли приговор чрезмерно суровым и попросили назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Заседание по этому вопросу назначено на 26 сентября.
Двадцатого сентября суд заменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.
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Павел УстиновРосгвардияМосковская городская думаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Этих заточеных на Европейские ценности, надо высылать из России с волчьим билетом.
25 сентября, 02:27
KKlenowiy.klen
176100011
Кто он такой, чтоб мы и сми обращали внимание, на то, что он "втирающий дичь, демонстрант" кому-то, что-то выражает!?
25 сентября, 04:42
Товарищ .
153500012
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