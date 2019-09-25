Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К", выведенный во вторник на внеплановое техническое обслуживание, вновь работает по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).
Спутник с системным номером 702 был выведен на техобслуживание, о котором заранее не сообщалось, 24 сентября примерно в 19.30 мск.
На сайте центра отмечается, что космический аппарат снова заработал около 23.00 мск.
Спутник номер 702 был запущен в декабре 2014 года с гарантийным ресурсом в 10 лет.
Ранее сообщалось о выводе на внеплановое техобслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с номерами 717 и 742.
В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работает по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.