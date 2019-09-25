Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Навигационный спутник "Глонасс-К", выведенный во вторник на внеплановое техническое обслуживание, вновь работает по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт Роскосмоса).

Спутник с системным номером 702 был выведен на техобслуживание, о котором заранее не сообщалось, 24 сентября примерно в 19.30 мск.

На сайте центра отмечается, что космический аппарат снова заработал около 23.00 мск.

Спутник номер 702 был запущен в декабре 2014 года с гарантийным ресурсом в 10 лет.

Ранее сообщалось о выводе на внеплановое техобслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с номерами 717 и 742.

В конце августа компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие Роскосмоса) сообщила, что на замену спутнику номер 717, отработавшему в два раза больше запланированного срока, будет запущен новый. При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.