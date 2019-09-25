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РИА Новости

Путин посетит конгресс Международной организации высших органов финконтроля

00:24 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля, сообщила пресс-служба Кремля.
Международный конгресс организации аудиторов ИНТОСАИ стартовал в Москве 23 сентября. ИНТОСАИ - это международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входят 194 страны. Высший орган – Конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.
Московский конгресс посвящен двум актуальным темам: "Информационные технологии в развитии государственного управления" и "Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей".
Россия в текущем году примет председательство в этой организации, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин станет ее президентом на следующие три года.
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Участники конгресса, как ожидается, обсудят роль аудита в достижении целей национального развития - доклад на эту тему готовит российская сторона. Кроме того, Китай, который сейчас председательствует в ИНТОСАИ, представит доклад о цифровизации финансового аудита.
Помимо панельных сессий, в ходе конгресса пройдут мини-стратегические сессии участников по поводу развития самого ИНТОСАИ: как сделать организацию более эффективной, как обеспечить доверие между органами аудита и другими органами власти.
ИНТОСАИ является неправительственной организацией, объединяющей высшие органы финансового контроля стран ООН, основана в 1953 году. Одной из задач ИНТОСАИ является анализ практики финансового контроля (аудита) членов организации и формирование стандартов, описывающих должное положение дел.
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