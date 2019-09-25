Путин посетит конгресс Международной организации высших органов финконтроля

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля, сообщила пресс-служба Кремля.

Международный конгресс организации аудиторов ИНТОСАИ стартовал в Москве 23 сентября. ИНТОСАИ - это международная организация высших органов аудита, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входят 194 страны. Высший орган – Конгресс, который проводится раз в три года в разных странах.

Московский конгресс посвящен двум актуальным темам: "Информационные технологии в развитии государственного управления" и "Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей".

Россия в текущем году примет председательство в этой организации, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин станет ее президентом на следующие три года.

Участники конгресса, как ожидается, обсудят роль аудита в достижении целей национального развития - доклад на эту тему готовит российская сторона. Кроме того, Китай, который сейчас председательствует в ИНТОСАИ, представит доклад о цифровизации финансового аудита.

Помимо панельных сессий, в ходе конгресса пройдут мини-стратегические сессии участников по поводу развития самого ИНТОСАИ: как сделать организацию более эффективной, как обеспечить доверие между органами аудита и другими органами власти.