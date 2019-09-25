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РИА Новости

"Длинные руки" Кремля. Куда долетят оперативно-тактические ракеты

08:00 25.09.2019 (обновлено: 08:06 25.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Дальнобойная, точная, мощная — ровно 70 лет назад, 25 сентября 1949-го, Советский Союз испытал баллистическую ракету Р-2. Этот первый серийный советский оперативно-тактический ракетный комплекс — "прадедушка" современных "Искандеров". Р-2 стояли на вооружении вплоть до 1960 года и во многом определили облик и характеристики более поздних ОТРК. О стремительной эволюции и уникальных возможностях этого ударного оружия — в материале РИА Новости.

Квазибаллистическая угроза

Самым современным ОТРК в составе Вооруженных сил России на сегодня остается комплекс "Искандер". Впервые его представили на авиасалоне МАКС в августе 1999-го. Главное предназначение "Искандера" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также стратегических объектов на дальностях до 500 километров.
Этот комплекс использовался для ударов по объектам боевиков в Сирии. По мнению западных экспертов, "Искандеры" наряду с зенитно-ракетными системами С-400 и береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" способны организовать так называемые зоны запретного доступа, в которых в случае вооруженного конфликта с Россией войска НАТО понесут неприемлемые потери.
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Сейчас "Искандеры" размещены в нескольких регионах страны, в частности в Калининградской области. Этот факт давно не дает покоя стратегам Североатлантического альянса: по их мнению, такие ракеты способны эффективно поражать цели на территории всей Западной Европы.
Самый продвинутый вариант в этом семействе ОТРК — "Искандер-М", несущий сразу две квазибаллистические ракеты. Они изготавливаются с применением технологий снижения радиолокационной заметности и могут маневрировать при наборе высоты, что существенно снижает вероятность перехвата средствами ПВО — ПРО. Точность ракет феноменальна: на предельной дальности укладываются в круг диаметром пять-семь метров.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка к боевому пуску баллистической ракеты
Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты
© РИА Новости / Стрингер
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Подготовка к боевому пуску баллистической ракеты

Первые высокоточные

Впрочем, чтобы добиться таких выдающихся возможностей, отечественным конструкторам потребовалось не одно десятилетие. К созданию первого подобного комплекса Р-2 Сергей Королев приступил весной 1948-го.
Согласно проекту, радиус его действия вдвое превышал дальность первой советской баллистической ракеты Р-1. В Р-2 впервые применили головную часть, отделяющуюся по завершении активного участка полета. Кроме того, массу удалось снизить за счет топливного бака несущей конструкции, изготовленного из легких алюминиевых сплавов. В конечном счете конструкторы добились впечатляющей дальности в 600 километров против 270 у Р-1.
CC BY 4.0 / Mil.ru / Автопоезд с баллистической ракетой дальнего действия Р-2
Автопоезд с баллистической ракетой дальнего действия Р-2
CC BY 4.0 / Mil.ru /
Автопоезд с баллистической ракетой дальнего действия Р-2
Р-2 оснащалась полуторатонной фугасной боевой частью, снаряженной тонной тротила. Площадь сильных разрушений при взрыве такой боеголовки достигала тысячи квадратных метров. Точность попадания впервые в истории обеспечивалась системой боковой радиокоррекции. Управление осуществлялось аэродинамическими и газовыми рулями. В качестве топлива использовался спирт с окислителем — жидким кислородом, что не позволяло держать ракету в заправленном состоянии дольше 15 минут. Р-2 приняли на вооружение в конце 1951-го, а в серийное производство запустили в июне 1953-го.
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А уже спустя два года Советская армия получила новую оперативно-тактическую ракету Р-11. Она обладала вдвое меньшей дальностью в 270 километров, однако заправлялась долгохранимыми компонентами топлива и могла находиться на стартовых позициях в готовности к пуску значительно дольше. Как и Р-2, Р-11 оснащалась фугасной боевой частью, однако ее модификация Р-11М несла ядерную головную часть мощностью до 40 килотонн. Для транспортировки и запуска использовался стартовый агрегат на базе противотанковой самоходки времен Великой Отечественной.
CC BY-SA 4.0 / Grzech58 / ПУ 8У218 с ракетной частью Р-11М (без ГЧ)
ПУ 8У218 с ракетной частью Р-11М (без ГЧ)
CC BY-SA 4.0 / Grzech58 /
ПУ 8У218 с ракетной частью Р-11М (без ГЧ)
Следующий шаг — ракета Р-17, принятая на вооружение в составе комплекса "Эльбрус" в марте 1962-го. В ней полностью изменили компоновочную схему, разработали более совершенную систему управления и внедрили новый способ заправки. При том что Р-17 улетала уже на 300 километров, коэффициент вероятного отклонения не превышал 450 метров. Ракеты выпускались как в ядерном снаряжении мощностью от десяти до пятисот килотонн, так и в фугасном — с тротиловым зарядом массой 700 килограммов. Имелась также химическая версия: иприт, люизит, VX.
"Эльбрусы" в неядерном снаряжении успешно экспортировались и применялись в "войне Судного дня" 1973-го, ирано-иракском конфликте 1980—1988 годов, а также во время вооруженного столкновения в Персидском заливе в 1991-м. В последние годы ОТРК "Эльбрус" применялись в конфликте между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 "Эльбрус" с ракетой 8К-14 (Р-17)
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 Эльбрус с ракетой 8К-14 (Р-17)
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 "Эльбрус" с ракетой 8К-14 (Р-17)

От "Эльбруса" до "Оки"

К концу 1965-го СССР разработал оперативно-тактический ракетный комплекс фронтового подчинения "Темп-С", оснащенный двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой с отделяемой ядерной головной частью. Ракета улетала на 900 километров, а мощность боеголовки достигала 500 килотонн. Большинство из 1200 построенных комплексов разместили на западе страны, а также вдоль границы с Китаем, отношения с которым в 1960-х у СССР были довольно натянутыми.
На смену "Темпу" пришел комплекс "Точка", принятый в эксплуатацию в 1975-м. Его модификация "Точка-У" до сих пор стоит на вооружении Сухопутных войск. Пусковая установка смонтирована на трехосном автомобильном шасси, максимальная дальность стрельбы — 120 километров. Боевая часть — как ядерная, мощностью от десяти до ста килотонн, так и осколочно-фугасная, кассетная или химическая. "Точки-У" широко применялись в контртеррористической операции на Северном Кавказе и во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008-м.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПусковая установка ракетного комплекса "Точка" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"
Пусковая установка ракетного комплекса Точка на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пусковая установка ракетного комплекса "Точка" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"
Кроме того, с 1983 по 2003 год советская и российская армия эксплуатировала ОТРК "Ока", способные стрелять на 400 километров. Ракета "Оки" интересна тем, что оснащалась комплексом преодоления рубежей ПРО и в полете была почти неуязвима. Эти системы уничтожили сразу после подписания СССР Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности, хотя формально их дальность стрельбы под действие соглашения не подпадала.
CC BY-SA 3.0 / Leonidl / Баллистическая ракета 9М714 и самоходная пусковая установка 9П71 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К714 "Ока" в музее полигона Капустин Яр, г. Знаменск
Баллистическая ракета 9М714 и самоходная пусковая установка 9П71 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К714 Ока в музее полигона Капустин Яр, г. Знаменск
CC BY-SA 3.0 / Leonidl /
Баллистическая ракета 9М714 и самоходная пусковая установка 9П71 оперативно-тактического ракетного комплекса 9К714 "Ока" в музее полигона Капустин Яр, г. Знаменск
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Точка-УИскандерНАТОКалининградская областьЕвропаРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Горбачёвы даже то что под договор не попадало крушили ,вот семейка.😒
25 сентября, 10:18
aanmarkin
3600000
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