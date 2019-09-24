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РИА Новости

В Рязанской области шесть человек пострадали в ДТП

22:23 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"На трассе Ряжск – Касимов столкнулись два легковых автомобиля, пострадали шесть человек, трое из них – несовершеннолетние, погибших нет", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пострадавшие доставлены в медучреждение, но серьезных травм, по предварительным данным, у них нет.
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УМВДРязанская областьПроисшествия
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