В Рязанской области шесть человек пострадали в ДТП

БРЯНСК, 24 сен – РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

"На трассе Ряжск – Касимов столкнулись два легковых автомобиля, пострадали шесть человек, трое из них – несовершеннолетние, погибших нет", - сказал собеседник агентства.