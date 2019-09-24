В Крыму рассказали о динамике отношений татар и русского населения

Во время празднования Дня России в Симферополе. Архивное фото

Во время празднования Дня России в Симферополе

ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Крымских татар перестали противопоставлять русскому населению с переходом полуострова под российскую юрисдикцию, заявил заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров в Варшаве на совещании ОБСЕ по правам человека.

"При украинской власти крымские татары противопоставлялись России и русскому населению Крыма. Это делалось осознанно, целенаправленно, и все вопросы решались в этом ракурсе. Когда нужно было присмирить татар, поддерживалось русское большинство, когда нужно было как-то повлиять на русское большинство, поддерживались крымские татары", - сказал Баиров.

"В этой атмосфере постоянно строились отношения. Конечно, за 24 года появилось такое недоверительное отношение между русскими и крымскими татарами", - добавил он.

Заммуфтия отметил, что ситуация кардинально изменилась после проведения референдума 2014 года.

"Это очень быстро закончилось, когда прошел референдум, и в Крыму начала укрепляться юрисдикция России. Крымские татары увидели совершенно другое отношение к себе. Это очень важно. Политика "разделяй и властвуй", политика столкновения двух этносов моментально исчезла", - сказал он.