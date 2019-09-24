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РИА Новости

Мун Чжэ Ин предложил создать международную мирную зону на границе с КНДР

21:53 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил ООН трансформировать демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР в международную мирную зону.
"Я хотел бы предложить ООН и всем странам-членам идею превращения ДМЗ… в международную зону мира", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
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По его словам, это огромная зона протяженностью 250 километров и шириной четыре километра. С одной стороны, это напоминание разделения народов, а с другой – "экологическое сокровище", подчеркнул он.
"ДМЗ – это общее наследие человечества, и ее ценность должен оценить весь мир. Когда между двумя Кореями наступит мир, я буду работать вместе с Северной Кореей, чтобы внести ДМЗ в список культурного наследия ЮНЕСКО", - добавил президент РК.
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Мун Чжэ ИнСеверная КореяЮжная КореяКНДРООНВ мире
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