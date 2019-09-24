Мун Чжэ Ин предложил создать международную мирную зону на границе с КНДР

ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил ООН трансформировать демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе с КНДР в международную мирную зону.

"Я хотел бы предложить ООН и всем странам-членам идею превращения ДМЗ… в международную зону мира", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, это огромная зона протяженностью 250 километров и шириной четыре километра. С одной стороны, это напоминание разделения народов, а с другой – "экологическое сокровище", подчеркнул он.