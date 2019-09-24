На Кубани двух мужчин приговорили к длительным срокам за тройное убийство

КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двоих мужчин к длительным тюремным срокам за то, что те после потасовки в кафе расстреляли из автомата троих находившихся там посетителей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Александр Ситавичус признан виновным в убийстве трех человек общеопасным способом и незаконном обороте оружия, Алексей Миронов - в пособничестве в убийстве, говорится в сообщении. По данным ведомства, в ночь на 31 декабря 2017 года двое мужчин находились в кафе станицы Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, в ходе которого участники нанесли друг другу побои.

В сообщении говорится, что после драки мужчины вернулись в кафе и убили там трех случайных человек.

"Обвиняемые ушли…, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ситавичус, не убедившись в участии находившихся в кафе лиц в конфликте с ним и Мироновым, из автомата конструкции Калашникова произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что его товарищ, Миронов, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность.

"После этого Ситавичус вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие и боеприпасы впоследствии были спрятаны в лесополосе, однако обвиняемых задержали по горячим следам.