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РИА Новости

На Кубани двух мужчин приговорили к длительным срокам за тройное убийство

19:58 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Суд на Кубани приговорил двоих мужчин к длительным тюремным срокам за то, что те после потасовки в кафе расстреляли из автомата троих находившихся там посетителей, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Александр Ситавичус признан виновным в убийстве трех человек общеопасным способом и незаконном обороте оружия, Алексей Миронов - в пособничестве в убийстве, говорится в сообщении. По данным ведомства, в ночь на 31 декабря 2017 года двое мужчин находились в кафе станицы Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, в ходе которого участники нанесли друг другу побои.
Сотрудник полиции
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В сообщении говорится, что после драки мужчины вернулись в кафе и убили там трех случайных человек.
"Обвиняемые ушли…, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ситавичус, не убедившись в участии находившихся в кафе лиц в конфликте с ним и Мироновым, из автомата конструкции Калашникова произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что его товарищ, Миронов, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность.
"После этого Ситавичус вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оружие и боеприпасы впоследствии были спрятаны в лесополосе, однако обвиняемых задержали по горячим следам.
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"Приговором Краснодарского краевого суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Александру Ситавичусу назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Алексею Миронову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год", - говорится в релизе.
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