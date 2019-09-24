АФИНЫ, 24 сен - РИА Новости. На полуострове Пелопоннес в Греции два человека погибли от ударов молний во вторник, сообщает сайт "Нафтемпорики".

В поселке Мирсини в районе Илиа молнией убило иностранного рабочего. В Мессинии от молнии погиб болгарский рабочий.

Во многих районах Греции во вторник прошли дожди и грозы. По данным системы регистрации молний "Зевс" Национальной афинской обсерватории, во вторник до 18 часов по местному времени было зафиксировано 14,4 тысячи молний, в основном на западе страны.