Трамп заявил, что США не собираются вести "бесконечные войны"

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются вести "бесконечные войны".
"По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки - гармония, цель Америки - не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", - заявил Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Война в Афганистане, в которой США принимают участие с 2001 года, считается на данный момент наиболее долгим военным конфликтом с прямым американским участием.