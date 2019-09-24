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РИА Новости

Трамп заявил, что США не собираются вести "бесконечные войны"

18:25 24.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не собираются вести "бесконечные войны".
"По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки - гармония, цель Америки - не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", - заявил Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
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Война в Афганистане, в которой США принимают участие с 2001 года, считается на данный момент наиболее долгим военным конфликтом с прямым американским участием.
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Дональд ТрампООНСШАВ мире
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