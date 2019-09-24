Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Государственной Думы Светлана САВЧЕНКО;
- директор Института США и Канады РАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского ожидается 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она пройдет на фоне большого скандала в Америке, связанного с возможным вмешательством Украины в выборы президента США в 2016 году и участием сына нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена в украинских коррупционных схемах. Каждая из этих историй способна решить исход начавшейся президентской кампании в США, и многое будет зависеть от того, с кем поделится ключевой информацией президент Зеленский. Ситуация позволяет Киеву играть на противоречиях внутри американской элиты, однако долго это продолжаться не может. Украине предстоит весьма тяжелый и рискованный выбор, и, возможно, он будет сделан на встрече в Нью-Йорке.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- депутат Государственной Думы Светлана САВЧЕНКО;
- директор Института США и Канады РАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского ожидается 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она пройдет на фоне большого скандала в Америке, связанного с возможным вмешательством Украины в выборы президента США в 2016 году и участием сына нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена в украинских коррупционных схемах. Каждая из этих историй способна решить исход начавшейся президентской кампании в США, и многое будет зависеть от того, с кем поделится ключевой информацией президент Зеленский. Ситуация позволяет Киеву играть на противоречиях внутри американской элиты, однако долго это продолжаться не может. Украине предстоит весьма тяжелый и рискованный выбор, и, возможно, он будет сделан на встрече в Нью-Йорке.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/