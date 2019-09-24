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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

18:18 24.09.2019
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26 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украинская карта в американских политических раскладах: шестерка или джокер?". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы Светлана САВЧЕНКО;
- директор Института США и Канады РАН Валерий ГАРБУЗОВ;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Первая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского ожидается 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Она пройдет на фоне большого скандала в Америке, связанного с возможным вмешательством Украины в выборы президента США в 2016 году и участием сына нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена в украинских коррупционных схемах. Каждая из этих историй способна решить исход начавшейся президентской кампании в США, и многое будет зависеть от того, с кем поделится ключевой информацией президент Зеленский. Ситуация позволяет Киеву играть на противоречиях внутри американской элиты, однако долго это продолжаться не может. Украине предстоит весьма тяжелый и рискованный выбор, и, возможно, он будет сделан на встрече в Нью-Йорке.

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