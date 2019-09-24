В Воронежской области откроются более 60 центров образования "Точка роста"

ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Свыше 60 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются до конца года в Воронежской области в ходе реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщает во вторник областное правительство.

Воронежская область представляла 24 сентября Центральный федеральный округ на Всероссийском марафоне открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Центры создаются в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". В Верхнехавской школе №3 Воронежской области было организовано прямое включение в формате "телемост" с представителями федеральных округов РФ и федеральной площадкой в Москве - с Бутовской средней общеобразовательной школой №2. В мероприятии принял участие губернатор Александр Гусев.

"Мы находимся в одной из сельских школ Воронежской области. И таких объектов, которые мы в этом году сдаем, - 63. В течение ближайших нескольких лет мы их количество увеличим еще на 380. Такие масштабные изменения, безусловно, стали возможны только благодаря реализации национальных проектов. И мы в этом году, получив более миллиарда рублей средств федерального бюджета, еще 500 миллионов рублей добавили своих и сделали целью показать уже в первый год реализации нацпроектов те масштабные изменения, которые ждут сферу образования", - сказал Гусев.

По словам губернатора, в области в этом году будут сданы девять новых школ и 21 детский садик.

"Мне кажется, очень правильное название у проекта - "Точка роста". Ведь школа - это не только место, где дети получают базовые знания. Я уверен, что в таких условиях, которые созданы в "Точках роста", безусловно, будут формироваться гармоничные, всесторонне развитые личности", - добавил глава региона.