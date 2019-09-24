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РИА Новости

Ежегодная конференция Event Show 2019 пройдет 2-3 октября в Москве

18:11 24.09.2019
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© «Ведомости.Конференции»Ежегодная конференция Event Show 2019 пройдет 2-3 октября в Москве
Ежегодная конференция Event Show 2019 пройдет 2-3 октября в Москве
© «Ведомости.Конференции»
МОСКВА, 24 сен - "Ведомости.Конференции". Как поймать и пленить внимание аудитории, как выполнить KPI и организовать событие, меняющее реальность – узнайте от лидеров индустрии впечатлений!
Деловое издание "Ведомости" приглашает вас провести два насыщенных и продуктивных дня на Event Show: full immersion! Воспользуйтесь возможностью раскрыть секреты самых ярких событий, последние новости о передовых event-решениях и принять участие в жарких обсуждениях!
Встречаемся 2–3 октября на XIV ежегодной конференции делового издания "Ведомости" - Event Show 2019!
В фокусе Event Show 2019:
- Feel the world. Тенденции и тренды event-индустрии.
- Эпоха впечатлений. Как поведенческая экономика влияет на event-среду?
- Технологии, которые меняют маркетинг: Big Data, AI, IoT, ML, нейросети, предиктивная аналитика.
- Catch and hold. Как поймать и пленить внимание аудитории?
- Повышение привлекательности бренда с помощью мероприятий для поколений Y и Z.
- Focus on sustainable development. Event-маркетинг через призму КСО.
- Content and technologies. Синергия wow-эффекта и содержания.
- Душа ивента. Метаморфозы креатива.
- Event industry: развивай и властвуй. Голос регионов. Роль регионов в стандартизации и сертификации национальной индустрии событий.
По традиции Event Show объединит лучших представителей event-индустрии со стороны клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг, предоставит самый свежий контент и возможности для решения ваших бизнес-задач.
Раскройте тайны проведения исключительных ивентов и лучшие приемы максимизации ROI на конференции "Ведомостей"!
Подробная информация о проекте доступна на сайте.
По вопросам участия обращайтесь к Валерии Курдюковой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1803, или по электронной почте v.kurdyukova@vedomosti.ru
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Заявка на размещение пресс-релиза.
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