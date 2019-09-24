Ежегодная конференция Event Show 2019 пройдет 2-3 октября в Москве

МОСКВА, 24 сен - "Ведомости.Конференции". Как поймать и пленить внимание аудитории, как выполнить KPI и организовать событие, меняющее реальность – узнайте от лидеров индустрии впечатлений!

Деловое издание "Ведомости" приглашает вас провести два насыщенных и продуктивных дня на Event Show: full immersion! Воспользуйтесь возможностью раскрыть секреты самых ярких событий, последние новости о передовых event-решениях и принять участие в жарких обсуждениях!

Встречаемся 2–3 октября на XIV ежегодной конференции делового издания "Ведомости" - Event Show 2019!

В фокусе Event Show 2019:

- Feel the world. Тенденции и тренды event-индустрии.

- Эпоха впечатлений. Как поведенческая экономика влияет на event-среду?

- Технологии, которые меняют маркетинг: Big Data, AI, IoT, ML, нейросети, предиктивная аналитика.

- Catch and hold. Как поймать и пленить внимание аудитории?

- Повышение привлекательности бренда с помощью мероприятий для поколений Y и Z.

- Focus on sustainable development. Event-маркетинг через призму КСО.

- Content and technologies. Синергия wow-эффекта и содержания.

- Душа ивента. Метаморфозы креатива.

- Event industry: развивай и властвуй. Голос регионов. Роль регионов в стандартизации и сертификации национальной индустрии событий.

По традиции Event Show объединит лучших представителей event-индустрии со стороны клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг, предоставит самый свежий контент и возможности для решения ваших бизнес-задач.

Раскройте тайны проведения исключительных ивентов и лучшие приемы максимизации ROI на конференции "Ведомостей"!

По вопросам участия обращайтесь к Валерии Курдюковой по телефону +7 495 956-34-58, доб. 1803, или по электронной почте v.kurdyukova@vedomosti.ru