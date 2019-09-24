Трамп с трибуны ООН обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию

ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию.

"В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы наложили санкции высочайшего уровня на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния", - сказал Трамп.

Он заявил, что все государства должны присоединиться к санкциям. "Ни одно ответственное государство не должно дотировать жажду крови Ирана", - добавил он.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.