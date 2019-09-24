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РИА Новости

Трамп с трибуны ООН обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию

18:08 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию.
"В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы наложили санкции высочайшего уровня на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния", - сказал Трамп.
Он заявил, что все государства должны присоединиться к санкциям. "Ни одно ответственное государство не должно дотировать жажду крови Ирана", - добавил он.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:38РИА Новости
Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Майк ПомпеоДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНСаудовская АравияООНИранСШАВ мире
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