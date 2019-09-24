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РИА Новости

Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными

18:04 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Действия Google и Facebook с распространением политической рекламы во время выборов в РФ были агрессивными, а заявления компаний о том, что они являются лишь платформой для рекламодателей - лукавство, сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019".
"Действия компаний Facebook и Google были, безусловно, агрессивными в ходе выборов. Позиция компаний, что они не более чем платформа, а размещали политическую рекламу другие люди - ну, это такое лукавство, потому что инструменты-то их. И инструменты, безусловно, регулируются компаниями, они могут их предоставлять для определенного типа рекламы и нет", - заявил Жаров.
Он отметил, что год назад перед единым днем голосования представители Роскомнадзора встречались с компаниями и разъясняли детали и нормы российского законодательства. "Поэтому нельзя сказать, что компании не знали, что они делают", - сказал Жаров.
"Поэтому мне кажется, (мы можем - ред.) говорить о том, что компании поступили неправильно и вмешивались в наши выборы - это факт. А как на это реагируют - ну время покажет. Мне кажется, тут не надо спешить. Тут надо ситуацию со всех сторон взвесить, а потом принять правильное решение, которое, безусловно, должно быть коллегиальным", - добавил он.
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Жаров отметил, что пока у Роскомнадзора нет механизмов и инструментов воздействия на эти компании в связи с вмешательством в выборы. "Центральная избирательная комиссия может принять некие решения, которые мы, конечно же, исполним. Но мы ситуацию продолжаем мониторить и всю необходимую информацию в соответствующие органы и комиссии предоставим", - заключил Жаров.
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
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GoogleРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияFacebook, Inc.Общество
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