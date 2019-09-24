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РИА Новости

Трамп призвал не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие

18:04 24.09.2019
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь призвал не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.
"Мы не должны допустить, чтобы это произошло", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналиста. У него запланирован ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийООНСШАВ мире
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