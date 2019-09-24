Трамп призвал не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие

"Мы не должны допустить, чтобы это произошло", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналиста. У него запланирован ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.