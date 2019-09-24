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РИА Новости

США не стремятся к конфликту с какой-либо страной, заявил Трамп

17:57 24.09.2019
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© AP Photo / Richard DrewПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Richard Drew
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет мира, но он всегда будет защищать интересы страны.
"США не стремятся к конфликту с какой-либо страной. Мы желаем мирного сотрудничества и обоюдной выгоды со всеми. Но я всегда буду защищать интересы Америки", - сказал Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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