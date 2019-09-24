США не стремятся к конфликту с какой-либо страной, заявил Трамп

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет мира, но он всегда будет защищать интересы страны.
"США не стремятся к конфликту с какой-либо страной. Мы желаем мирного сотрудничества и обоюдной выгоды со всеми. Но я всегда буду защищать интересы Америки", - сказал Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.