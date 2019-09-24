Трамп заявил, что не позволит соцсетям "подавлять" общественное мнение

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что его администрация не позволит соцсетям "подавлять" общественное мнение.

"Моя администрация дала четко понять компаниям, владеющим соцсетями, что мы будем отстаивать право на свободу слова. Свободное общество не может позволить гигантам соцсетей заглушить голоса народа", - сказал Трамп.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.