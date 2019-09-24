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РИА Новости

США отказались ратифицировать Международный договор о торговле оружием

17:54 24.09.2019 (обновлено: 18:08 24.09.2019)
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© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
ООН, 24 сен - РИА Новости. США никогда не ратифицируют Международный договор о торговле оружием, заявил, выступая на Генассамблее ООН, американский президент Дональд Трамп.
"Я объявил ранее, что мы никогда не ратифицируем Международный договор о торговле оружием", - сказал Трамп.
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Он подчеркнул, что будет защищать право американцев на ношение оружия. "Ни при каких условиях США не позволят международным организациям нарушать права своих граждан, в том числе право на самооборону", - добавил американский лидер.
Ранее в апреле президент США уведомил сенат об отказе ратифицировать договор о торговле оружием, вступивший в силу 24 декабря 2014 года. Документ по состоянию на январь 2019 года подписали 130 государств, ратифицировали – 100, в том числе все члены Евросоюза. Китай и Россия не являются участниками договора.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Автомат Калашникова
26 апреля, 21:14РИА Новости
Международный договор о торговле оружием
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Генассамблея ООНДональд ТрампСШАВ мире
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