США отказались ратифицировать Международный договор о торговле оружием

ООН, 24 сен - РИА Новости. США никогда не ратифицируют Международный договор о торговле оружием, заявил, выступая на Генассамблее ООН, американский президент Дональд Трамп.

"Я объявил ранее, что мы никогда не ратифицируем Международный договор о торговле оружием", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что будет защищать право американцев на ношение оружия. "Ни при каких условиях США не позволят международным организациям нарушать права своих граждан, в том числе право на самооборону", - добавил американский лидер.

Ранее в апреле президент США уведомил сенат об отказе ратифицировать договор о торговле оружием, вступивший в силу 24 декабря 2014 года. Документ по состоянию на январь 2019 года подписали 130 государств, ратифицировали – 100, в том числе все члены Евросоюза. Китай и Россия не являются участниками договора.