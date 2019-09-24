Трамп назвал условие, при котором США готовы "дружить" с Ираном

"Настало время, когда руководители Ирана должны прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве своей собственной страны. Настало время, чтобы лидеры Ирана наконец поставили на первое место иранский народ. Америка готова принять дружбу со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из сегодняшний друзей Америки когда-то были нашими главными противниками. США никогда не верили в постоянных врагов", - сказал Трамп во вторник, выступая на Генассамблее ООН.