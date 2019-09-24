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Новости Подмосковья

Более миллиона тонн мусора Подмосковья отправили на переработку в 2019 году

17:46 24.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб выгружает мусор из контейнера в мусоровоз
Сотрудник коммунальных служб выгружает мусор из контейнера в мусоровоз
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЗАРАЙСК (Московская область), 24 сен — РИА Новости. Более одного миллиона тонн коммунальных отходов были отправлены на вторичную переработку в Московской области с начала 2019 года сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Во вторник состоялось открытие второй очереди комплекса обработки отходов комплекса "Экоград" в Зарайске. После модернизации мощность объекта увеличена до 350 тысяч тонн.
"С начала реформы по раздельному сбору мусора в Московской области более 60% населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде, перешло на раздельный сбор коммунальных отходов. С начала этого года более 1 миллиона тонн отходов были направлены на вторичную переработку", - сообщили в пресс-службе.
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в беседе с журналистами отметил, что открытие комплекса является большим шагом на пути решения проблемы мусора в Подмосковье.
"Хочу поблагодарить руководство предприятия за работу и тот вклад, который вносится в улучшение экологической ситуации в Подмосковье", - сказал Брынцалов.
Мусорный контейнер
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Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская область
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