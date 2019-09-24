Трамп призвал партнеров США платить честную долю в оплате своей обороны

ООН, 24 сен - РИА Новости. Партнеры США должны брать на себя честную долю в оплате своей обороны, заявил, выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп.

"Мы вновь возвращаем к жизни наши партнерские связи, давая ясно понять, что все наши партнеры должны платить их честную долю огромных оборонных трат, которые ранее брали на себя США", - заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двухсторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.