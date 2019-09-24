Омский губернатор открыл в сельских школах центры "Точка роста"

ОМСК, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в открытии в сельских школах региона в рамках нацпроекта "Образование" сразу 58 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает во вторник облправительство.
В Омской области "Точки роста" синхронно запустили в каждом из 32 муниципальных образований региона, а в Марьяновском районе - сразу два. По числу таких площадок регион занимает лидирующие позиции в России, а в течение следующих трех лет такие центры появятся в каждой второй школе Омской области.
Губернатор Александр Бурков непосредственно принял участие в открытии центра цифрового и гуманитарного профилей в школе поселка Конезаводский. В распоряжении школьников теперь современные компьютеры, планшеты, интерактивные комплексы, 3D-принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, мультифункциональные инструменты, робототехнические наборы.
"От педагогов зависит многое - как они будут прививать любовь детей к проектированию, развивающим играм, шахматам, робототехнике. Мы в регионе основной упор сделали на обучение преподавателей. В центре "Точка роста" Конезаводской школы семь преподавателей, которые прошли специальную подготовку в Москве. Сейчас они здесь работают на радость ребятишкам и родителям, которые также смогут приходить вечерами. В этих "Точках роста" будут заниматься и школьники других учебных заведений", - сказал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что самым важные я открытии "Точек роста" является то, что и сельские школы в рамках нацпроекта "Образование" смогут предложить своим воспитанникам реальные возможности выбора объема и профиля образования в соответствии с предпочтениями, талантами и планами на жизнь.
"Это позволяет выравнивать различия в качестве образования, уровне подготовки школьников, независимо в сельской местности или городе они учатся, а также шансы на поступление в вузы. И они должны иметь равные возможности. Если мы думаем о будущем России, нам нужны умные образованные молодые люди, готовые к реальностям глобального мира, глобальной экономики", - считает Бурков.