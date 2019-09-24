Омский губернатор открыл в сельских школах центры "Точка роста"

"От педагогов зависит многое - как они будут прививать любовь детей к проектированию, развивающим играм, шахматам, робототехнике. Мы в регионе основной упор сделали на обучение преподавателей. В центре "Точка роста" Конезаводской школы семь преподавателей, которые прошли специальную подготовку в Москве. Сейчас они здесь работают на радость ребятишкам и родителям, которые также смогут приходить вечерами. В этих "Точках роста" будут заниматься и школьники других учебных заведений", - сказал глава региона.