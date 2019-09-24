Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение
"Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.
16 сентября, 08:00РИА НовостиДело Болтона живет: Трампа готовят к войне с Ираном
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией. У лидера США запланирован ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.