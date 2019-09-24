Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение

ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение

"Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.