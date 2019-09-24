Круглый стол об оценке качества образования

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30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Оценка качества образования на основе международного опыта в рамках федерального проекта "Современная школа"".