Круглый стол об оценке качества образования

Участники:
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО;
- заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья ДЕНИСЕНКО;
- президент группы компаний "Просвещение" Михаил КОЖЕВНИКОВ;
- руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег МОСОЛОВ;
- председатель Комитета общего и профессионального образования Правительства Ленинградской области Сергей ТАРАСОВ;
- ректор Рязанского института развития образования Андрей КАШАЕВ.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В ближайшие годы Россия должна войти в десятку ведущих стран в группе международных исследований качества общего образования. Как будет организована работа в данном направлении? Что важно учитывать родителям школьников, педагогам и руководителям школ в этой связи?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО;
- заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья ДЕНИСЕНКО;
- президент группы компаний "Просвещение" Михаил КОЖЕВНИКОВ;
- руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег МОСОЛОВ;
- председатель Комитета общего и профессионального образования Правительства Ленинградской области Сергей ТАРАСОВ;
- ректор Рязанского института развития образования Андрей КАШАЕВ.
Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
В ближайшие годы Россия должна войти в десятку ведущих стран в группе международных исследований качества общего образования. Как будет организована работа в данном направлении? Что важно учитывать родителям школьников, педагогам и руководителям школ в этой связи?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/