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РИА Новости

Круглый стол об оценке качества образования

17:34 24.09.2019
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30 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Оценка качества образования на основе международного опыта в рамках федерального проекта "Современная школа"".
Участники:
- заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор МУЗАЕВ;
- директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО;
- заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья ДЕНИСЕНКО;
- президент группы компаний "Просвещение" Михаил КОЖЕВНИКОВ;
- руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег МОСОЛОВ;
- председатель Комитета общего и профессионального образования Правительства Ленинградской области Сергей ТАРАСОВ;
- ректор Рязанского института развития образования Андрей КАШАЕВ.

Модератор – начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

В ближайшие годы Россия должна войти в десятку ведущих стран в группе международных исследований качества общего образования. Как будет организована работа в данном направлении? Что важно учитывать родителям школьников, педагогам и руководителям школ в этой связи?

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